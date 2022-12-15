Коротко нагадаємо: кілька днів тому Twitter забрав можливість додавати українські мобільні номери в обліковий запис. Загалом це зробили для 30 операторів по всьому світу, таким чином вимкнувши функцію проходження подвійної автентифікації, а отже й входу на захищену сторінку, та реєстрацію за номером. Ці дії соцмережі сам Маск пояснює "боротьбою з ботами". Чи означає це, що він вважає ботами всіх українців, неясно. Хай там як, про це написали чи не всі видання, в тому числі й UNITED24. Вже наступного дня, 14 грудня, воно опинилося в так званому "тіньовому бані".

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Що сталося

Тіньовий бан – це обмеження, які накладає соцмережа на обліковий запис для запобігання поширенню інформації з нього. Сторінки, які попадають під такий бан, не з'являються у стрічках користувачів, не відображаються в пошуку тощо. При цьому вони не блокуються повністю та зберігають можливість робити публікації.

Про відсутність UNITED24 у пошуку повідомили користувачі, які підписані на видання. Зайти на сторінку вони могли тільки за наявності прямого посилання. Повідомляється, що модератори соцмережі також могли врізати охоплення в стрічці.

Ми перевірили це й все-таки змогли знайти сторінку в пошуку. Імовірно, бан було швидко знято.



Пошук UNITED24 у Twitter / Скриншот 24 каналу

Звісно, немає підтверджень зв'язку між публікацією про відключення номерів та баном, оскільки компанія не коментує подібні речі. Після того, як користувачі почали масово скаржитися на проблему, Twitter швидко розблокував операторів (принаймні деяких) і повідомив, що стався збій, викликаний "змінами в конфігурації маршрутизації".

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо про те, що соцмережа готує нову функцію, яка повідомлятиме обліковим записам про "тіньовий бан". Також опція дозволить подавати апеляцію, якщо власник сторінки вважає його несправедливим.