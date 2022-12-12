Новий глава Twitter відповів на запитання користувача про ліміт символів у публікації, що стосувалась зовсім іншої теми – фільму "Володар перснів: Повернення короля".

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Більше символів у твітах

Користувач Аллан Обар запитав, чи правда, що Twitter має намір збільшити кількість символів з 280 до 4000. На що Маск відповів коротке "Так".

Наразі неясно, як саме працюватиме це оновлення. Раніше Twitter заявляв про плани запуску довгих статтей і вже навіть почав їх тестувати, ще до закриття угоди про купівлю. Цілком можливо, що при досягненні певного ліміту символів, вікно створення твіта автоматично перетворюватиме його на статтю. Або ж написані тексти просто згортатимуться, як це зараз відбувається в інших соцмережах.

Незрозуміло також, чи призведе це в результаті до зникнення функції тредів (або гілок), де твіти публікуються один за одним у довгому ланцюжку.

Про дату повноцінного запуску функції не повідомляється.

Нагадаємо, востаннє ліміт у твітах було збільшено в листопаді 2017 року — зі 140 до 280 символів.

Тіньовий бан

Також Маск повідомив, що компанія почне сповіщати користувачів про обмеження доступу до їх твітів і надасть можливість подати апеляцію, якщо вони опиняться під так званим "тіньовим баном". Так називають приховане обмеження сторінки користувача, при якому обліковий запис повністю зберігає свої функції, але його повідомлення приховуються від інших користувачів у їхніх стрічках, рекомендаціях, пошуку тощо.

"Twitter працює над оновленням програмного забезпечення, яке показуватиме ваш справжній статус акаунта, щоб ви чітко знали, якщо вас забанили, причину і спосіб оскарження".

Такі бани можуть видаватися внаслідок скарг, порушення правил соцмережі, публікації забороненого контенту чи інших дій, для попередження яких у майбутньому й можуть встановити обмеження. Найчастіше людина, яка зазнала тіньового блокування, не знає про це. Нова ж функція дасть навіть можливість про це дізнатись і зняти обмеження.