Соцмережа планує підвищити вартість ексклюзивних функцій до 11 доларів на місяць. Постраждають від таких змін лише користувачі iPhone, а винна у цьому, звісно ж, Apple.

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З Apple платять більше

Повідомляється, що це допоможе компанії компенсувати комісію в 30 відсотків, яку Apple бере з покупок у додатках. Цікаво, що при оформленні підписки Twitter Blue через браузер її вартість становитиме все ті ж 8 доларів на місяць. Імовірно, ця різниця в ціні спонукає більшість користувачів оформити передплату у вебверсії сервісу, що дозволить Twitter уникнути плати за покупки в додатку.

Варто зазначити, що подібну цінову політику щодо користувачів iPhone раніше застосовували Spotify та інші програми, але це часто призводить до плутанини серед споживачів – вони не розуміють, чому ціни відрізняються на різних пристроях.

Зміна ціни на Twitter Blue в App Store послідувала за критикою Ілона Маска на адресу Apple минулого тижня. Новий глава компанії також заявив, що виробник iPhone "пригрозив видалити Twitter із магазину додатків", але пізніше зустрівся з Тімом Куком і відмовився від своїх слів.

Twitter планує перезапустити підписку вже сьогодні, 9 грудня.

Функцію призупинили після того, як компанія зробила синю галочку верифікації платною, тобто перевагою Blue.

Це створило не лише величезну плутанину, а й дозволило інтернет-троллям видавати себе за знаменитостей, політиків, бренди тощо.

Внаслідок цього 11 листопада соцмережа тимчасово вимкнула функцію.

Очікується, що після перезапуску галочки матимуть різні варіації забарвлення для різних типів сторінок – приватні особи, урядові акаунти, корпорації та інше. Крім того, компанія, ймовірно, додасть обмеження на зміну імені, а також заборонить купувати підписку певний час після реєстрації облікового запису.

Нагадаємо, підписка Twitter Blue досі недоступна в більшості країн, в тому числі й в Україні. На офіційному сайті вказано, що оформити її можна лише у США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії. При цьому немає жодної інформації про плани розширення на інші регіони, що теоретично могло б збільшити прибутки соцмережі, до чого так прагне Маск.