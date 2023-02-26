Маск регулярно опиняється в епіцентрі скандалу через свої зашкварні висловлювання. До слова, нещодавно він звинуватив Вікторію Нуланд – заступницю держсекретаря США з політичних питань – у розпалюванні війни в Україну. Маразм заяви зашкалює.

Зверніть увагу Twitter змінив алгоритм і тепер нав'язує користувачам забагато публікацій Ілона Маска

Обурлива заява Маска про Революцію Гідності

Цього разу Маск вирішив прокоментувати статтю 2014 року – "Чому українська криза — це провина Заходу". Її написав Джон Міршаймер – американський професор, який замість того, щоб бути справжнім науковцем, одягнув клоунську маску російської пропаганди.

Зокрема, у статті Міршаймер демонструє, що йому з цивілізованим світом не по дорозі й виправдовує окупацію Криму.

Маск не забарився з коментарем. Він написав, що вибори (експрезидента-втікача Віктора Януковича) були, вочевидь, нечесними, але "без сумніву, відбувся державний переворот".

Зауважте! Під час Революції Гідності незламні українці захистили європейський вибір України. Герої Небесної Сотні ціною свого життя виборювали свободу нашої країни.

Поведінка Маска дедалі більше шокує світ