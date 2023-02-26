Маск регулярно опиняється в епіцентрі скандалу через свої зашкварні висловлювання. До слова, нещодавно він звинуватив Вікторію Нуланд – заступницю держсекретаря США з політичних питань – у розпалюванні війни в Україну. Маразм заяви зашкалює.
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Обурлива заява Маска про Революцію Гідності
Цього разу Маск вирішив прокоментувати статтю 2014 року – "Чому українська криза — це провина Заходу". Її написав Джон Міршаймер – американський професор, який замість того, щоб бути справжнім науковцем, одягнув клоунську маску російської пропаганди.
Зокрема, у статті Міршаймер демонструє, що йому з цивілізованим світом не по дорозі й виправдовує окупацію Криму.
Маск не забарився з коментарем. Він написав, що вибори (експрезидента-втікача Віктора Януковича) були, вочевидь, нечесними, але "без сумніву, відбувся державний переворот".
Поведінка Маска дедалі більше шокує світ
- У перші дні повномасштабної війни Маск підтримав Україну. А згодом почав підігрувати російській пропаганді. Зокрема, почав залякувати світ ядерною зброєю (нею дуже любить брязкати Кремль). Також він зробив божевільну заяву, що Росія начебто може знищити США і Європу менше ніж за 30 хвилин.
- Також у той час, коли росіяни в Україні скоюють геноцид, Маск охоче позував на фото з російською пропагандисткою Наілею Аскер-заде.
- Згодом в Офісі Президента наголосили, що твітер тепер цензурує тему війни Росії з Україною. Твіти, у яких згадують російську агресію, мають урізані охоплення.
- Згодом Джо Байден закликав перевірити зв'язки Ілона Маска з іншими країнами.