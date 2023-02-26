Маск регулярно оказывается в эпицентре скандала из-за своих зашкварных высказываний. К слову, недавно он обвинил Викторию Нуланд – заместителя госсекретаря США по политическим вопросам – в разжигании войны в Украине. Маразм заявления зашкаливает.

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Возмутительное заявление Маска о Революции Достоинства

На этот раз Маск решил прокомментировать статью 2014 года – "Почему украинский кризис – это вина Запада". Ее написал Джон Миршаймер – американский профессор, который вместо того, чтобы быть настоящим ученым, надел клоунскую маску российской пропаганды.

В частности, в статье Миршаймер показывает, что ему с цивилизованным миром не по пути и оправдывает оккупацию Крыма.

Маск не заставил себя ждать с комментарием. Он написал, что выборы (беглого экс-президента Виктора Януковича) были, очевидно, нечестными, но "без сомнения, произошел государственный переворот".

Заметьте! Во время Революции Достоинства несокрушимые украинцы защитили европейский выбор Украины. Герои Небесной Сотни ценой своей жизни боролись за свободу нашей страны.

Маска все больше шокирует мир