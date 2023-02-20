Спустя 9 лет после Революции Достоинства битва за независимость Украины продолжается. Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни.

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Зеленский обратился к годовщине расстрела Небесной Сотни

Дорогой народ! Защищая Украину сейчас, мы помним, что наша прочность и сила духа базируются на прочности и силе многих украинцев, которые не сдавались, мечтали и действовали ради того, чтобы Украина жила,

– сказал украинский лидер.

По словам президента, битва за нашу независимость продолжается – за самостоятельную, свободную и сильную Украину, европейскую и демократическую, независимую и целостную.

"И никакого сомнения нет, что мы защитим все это, что мы реализуем мечту украинских героев. Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется. Слава каждому и каждой, кто сейчас в боя за наше государство! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину и украинцев! Вечное уважение Героям Небесной Сотни! Слава Украине!" – добавил Зеленский.

Полное обращение Зеленского: смотрите видео

Как в Украине чтят память Героев Небесной Сотни

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Герои Небесной Сотни потеряли жизнь ради свободы Украины.

Уже тогда Москва желала сделать нас колонией, но сломала зубы. Наша миссия – лишить болото возможностей быть империей. Победим,

– написал он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что сегодня вся страна чтит память Героев Небесной Сотни. По его словам, это напоминание о высокой цене нашей свободы и о ценностях, за которые мы воюем.

"Тогда, на рубеже 2013 – 2014-го, украинцы сделали свой цивилизационный выбор. Прямо с Майдана тысячи добровольцев сразу ушли на фронт. С 24 февраля 2022-го этот фронт растянулся более чем на 3 000 километров. Но нас это не испугало. Мы продолжаем борьбу. И мы победим", – сказал Залужный.

В Службе безопасности Украины отметили, что Герои Небесной Сотни навечно воплотили в себе свет и стали проводниками для всего украинского народа.

Пусть память о них сплачивает нас сегодня и помогает преодолеть все препятствия в борьбе за свободу, достоинство и победу!

– заявили в СБУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина – это страна сильных и несокрушимых людей, страна свободных и храбрых героев.

"Героев, которые девять лет назад во время Революции Достоинства, рискуя жизнью, защитили европейский выбор нашего государства. Украинский народ выстоит и отстоит демократические ценности сейчас. Вечная память Небесной Сотни. Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободную Украину", – написал министр.