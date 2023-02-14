Ця дивна історія почалася з того, що Маск захотів більше лайків та уваги. Він помітив: при його 128 мільйонах підписників публікації набирають лише кілька десятків тисяч вподобань. Глава Twitter одразу ж припустив, що система навмисне знижує покази й викликав "на килим" інженерів. Ті все перевірили, але проблем не знайшли. Тоді один з них показав Маску дослідження, згідно з яким його особиста популярність упала вдесятеро з квітня. Ймовірно, Ілон не витримав такого карколомного падіння інтересу до своєї персони й... звільнив бідолашного інженера.

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Ілон Маск усюди

Починаючи з 13 лютого користувачі, зокрема й журналістка видання Gizmodo Джоді Серрано, помітили у своїх стрічках "напрочуд багато твітів від Маска" – більше, ніж зазвичай. Спочатку Серрано не надала цьому особливого значення, вирішивши, що Маск просто частіше твітить. Однак потім вона побачила, що й інші користувачі теж піддаються "маск-бомбардуванню". Враховуючи, що мільярдер звільнив інженера, який сказав йому, що люди більше не зацікавлені в ньому, це не могло бути збігом.

Про аналогічне спостереження написала й відома дослідниця додатків Джейн Манчун Вонг. Вона опублікувала запис з екрана свого смартфона, де в стрічці рекомендацій присутні тільки твіти Маска та його відповіді на інші публікації:

Користувачі навіть почали жартувати, що тепер стрічка "Для вас" повинна називатися "Для нього", а сама Джейн Манчун Вонг пізніше опублікувала створений у Photoshop макет сторінки, де Ілон Маск був винесений в окрему стрічку новин на першому місці. У такому неіснуючому (на щастя) твітері від користувачів вимагали б поставити не менше 20 вподобайок на публікації Маска в день, щоб розблокувати подальше користування сайтом, або ж підписатися на Twitter Blue, щоб відмовитися від щоденної мети.

Маск підтверджує теорію

Невдовзі Маск, схоже, сам підтвердив теорію про зміну алгоритму, опублікувавши в твіттері мем про дівчину, яка змушує іншу пити молоко. Він позначив дівчину, яка тримає пляшку з молоком, як "Твіти Ілона", а дівчину, яку змушують пити, як "Twitter".

Хоча він не визнав, що стрічки заповнені його твітами, Маск пізніше написав, що його компанія працює над алгоритмом.

Будь ласка, залишайтеся з нами, поки ми вносимо корективи в кхм... "алгоритм",

– написав він, узявши останнє слово в лапки.

Які саме зміни чекають на алгоритми та чи зачеплять вони інших користувачів, окрім самого Маска, невідомо.