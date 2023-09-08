Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що супутникові термінали Starlink, які надав Ілон Маск на початку повномасштабного вторгнення Росії, стали критично важливими для Збройних Сил України. Вони дозволили після того, як країна-агресорка вивела з ладу системи зв'язку України, продовжувати боротьбу.

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Має контакти з російськими високопосадовцями

Проте, коли Сили оборони почали використовувати термінали для наступальних атак на позиції росіян, Маск вирішив переглянути це рішення, вважаючи, що його компанія SpaceX не має брати участі у війні.

Рішення Маска в контексті операції ЗСУ в Криму було зумовлене побоюванням, що Росія застосує ядерну зброю у відповідь на атаку по її флоту. Втім, побоювання Маска щодо "міні Перл-Харбора", не виправдалися.

Однак ця ситуація демонструє, що мільярдер навмисно чи ні став співучасником Росії. До того ж він визнав, що з його боку це були умисні дії,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Доказом цього припущення може бути те, що нібито під час розмови із вже колишнім заступником міністра оборони США з політичних питань Коліном Калом, Маск визнав, що буцімто "провів чудову розмову із Владіміром Путіним". Крім того, за словами колишнього партнера Ріда Хоффмана, мільярдер стверджував, що "Путін хоче миру".

Це означає, що Маск має контакти з російськими високопосадовцями. І тоді виникають питання, про що вони розмовляють, що вирішують та чи не надає їм Маск секретну інформацію. І головне – хто він такий і яку роль він відіграє в російсько-українській війні,

– припустив кандидат політичних наук.

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В адміністрації Байдена здивовані

В США теж викликає занепокоєння ця ситуація. Навіть в адміністрації Джозефа Байдена є здивування, що виникла така залежність від приватної корпорації, яка може у будь-який момент згорнути свою діяльність. І це залишить Збройні Сили України фактично "сліпими" на полі бою.

А тому зараз напевно проводиться робота з Ілоном Маском з цього приводу. Проте наскільки представники влади США матимуть вплив на нього, важко спрогнозувати.

"Я не виключаю Ілон Маск може відмовитися від обслуговування цього регіону. І ніхто не зможе змусити ані його самого, ані його корпорацію не робити цього", – зазначив Станіслав Желіховський.

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Що цьому передувало