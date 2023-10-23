У твіті Маск висловив своє здивування фінансовими потребами Фонду "Вікімедіа", попри, здавалося б, скромну інфраструктуру "Вікіпедії". Він поставив під сумнів необхідність мільйонів доларів, які просить організація, і закликав підписників замислитися над тим, з якою метою проводяться масштабні кампанії зі збору коштів.

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Заява Маска супроводжувалася скриншотом повідомлення від засновника "Вікіпедії" Джиммі Вейлза із закликом про пожертви на підтримку платформи.



Публікація Ілона Маска зі скриншотом / Скриншот X

Спільнота "X" додала до твіту Маска примітку, в якій наголосила, що текстовий контент англійської версії "Вікіпедії" займає всього 51 ГБ пам'яті. Однак уточнюється, що сукупний розмір усіх файлів і текстових версій енциклопедії різними мовами становить значні 428 ТБ.

Згідно з повідомленням, протягом 2022 року Фонд Вікімедіа отримав 154 мільйонів доларів пожертв, з яких 145 мільйонів було виділено на витрати проєкту. Варто зазначити, що пізніше допис був видалений з посту Маска.

Дурнувата пропозиція

Ілон Маск не зупинився на тому, щоб поставити під сумнів практику збору коштів Фонду "Вікімедіа", він зробив своєрідну пропозицію. Мільярдер запропонував пожертвувати Фонду "Вікімедіа" один мільярд доларів за умови, що вони перейменують Вікіпедію на "Членопедію".



Дивна пропозиція Маска / Скриншот X

Маск образився?

Раніше цього року Маск зіткнувся з критикою Джиммі Уельса за цензуру критиків президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час вирішальних виборів у Туреччині. Маск підкорився вимогам турецького уряду щодо обмеження контенту, що призвело до публічної розбіжності з Уельсом.

На противагу цьому, "Вікіпедія" раніше опинилася у схожій ситуації, але вирішила дотримуватися принципів свободи вираження поглядів, навіть відстоюючи свою позицію у Верховному суді Туреччини.

Відповідаючи на критику, Маск поставив перед суворим вибором, припустивши, що єдиними варіантами є або повне закриття Twitter, або обмеження доступу до деяких твітів. Це рішення викликало неоднозначну реакцію, враховуючи ширші наслідки таких дій для свободи слова та регулювання соціальних мереж.

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Наразі "Вікіпедія" залишається недоступною в Туреччині вже понад два рок через законодавство країни, яке дозволяє блокувати веб-сайти, що вважаються непристойними або такими, що становлять загрозу національній безпеці. Дебати про цензуру в Інтернеті та відповідальність соціальних мереж продовжують привертати значну увагу, а нещодавня витівка Ілона Маска додала до цієї дискусії новий шар абсурдності.