Під час зустрічі перша леді наголосила на важливості вирішення цих питань і закликала Google внести необхідні корективи для покращення користувацького досвіду для українців.
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Вона заявила:
Ми просимо вас відокремити Україну від географічної приналежності до простору СНД у налаштуваннях YouTube і змінити автоматичну доставку російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес, а також змінити автоматичну доставку рекомендованого та популярного контенту для українців з російської на українську та європейську мови.
Цей запит відображає постійні зусилля українського бізнесу, спрямовані на популяризацію державної мови та збільшення кількості запитів в пошукових системах українською мовою. Зустріч між Першою леді та представниками Google вкотре наголошує на важливості цього питання для українського уряду та пересічних українців.
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Вимога українського уряду щодо дерусифікації та мовних коригувань збігається з ширшими глобальними дискусіями про важливість мовного та культурного розмаїття на онлайн-платформах, і буде цікаво побачити, як Google відреагує на ці занепокоєння в найближчі місяці.