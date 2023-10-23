Під час зустрічі перша леді наголосила на важливості вирішення цих питань і закликала Google внести необхідні корективи для покращення користувацького досвіду для українців.

Читайте на сайті Оновіть негайно: у WinRAR знайшли серйозну вразливість, яку використовують державні хакери

Вона заявила:

Ми просимо вас відокремити Україну від географічної приналежності до простору СНД у налаштуваннях YouTube і змінити автоматичну доставку російськомовного контенту для користувачів з України та з українських IP-адрес, а також змінити автоматичну доставку рекомендованого та популярного контенту для українців з російської на українську та європейську мови.

Цей запит відображає постійні зусилля українського бізнесу, спрямовані на популяризацію державної мови та збільшення кількості запитів в пошукових системах українською мовою. Зустріч між Першою леді та представниками Google вкотре наголошує на важливості цього питання для українського уряду та пересічних українців.

Важливо. Компанія Google ще не зробила публічної заяви щодо зустрічі або запропонованих змін. Однак цей діалог знаменує собою важливий крок у вирішенні проблем, пов'язаних із мовними налаштуваннями та рекомендаціями щодо контенту на таких популярних платформах, як YouTube, що має потенційні наслідки для ширшого онлайнового досвіду українських користувачів.

Корисно Безпека дитини в месенджері: про що потрібно знати юним користувачам та як налаштувати акаунт

Вимога українського уряду щодо дерусифікації та мовних коригувань збігається з ширшими глобальними дискусіями про важливість мовного та культурного розмаїття на онлайн-платформах, і буде цікаво побачити, як Google відреагує на ці занепокоєння в найближчі місяці.