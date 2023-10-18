Команда Rakuten Viber розповіла 24 Каналу, що потрібно знати дитині для безпечного користування месенджером.

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Онлайн спілкування стало невіддільною частиною соціалізації дитини: це зумовлено передусім дистанційним навчанням та неможливістю фізичного контакту з друзями через війну. З одного боку, соцмережі та месенджери дійсно задовольняють потребу юних користувачів у взаємодії зі світом. З іншого, інтернет-середовище дарує почуття безкарності та анонімності, що приваблює кривдників.

За даними опитування Rakuten Viber у червні 2023, 59% дітей в Україні стикалися з булінгом, зокрема, і в мережі. А жертвами кібершахраїв ставали 43% українців. То як захистити юних користувачів від кіберзагроз? Команда Rakuten Viber в Україні розповіла, що потрібно знати дитині для безпечного користування месенджером та як налаштувати приватність акаунту.

Якою інформацією ніколи не можна ділитися в месенджері

Перш за все, юні користувачі мають знати, якою інформацією ніколи не можна ділитися ані в месенджері, а ні на будь-яких сторонніх сайтах. Серед таких даних:

Контактні дані: це перше, що потрібно внести при реєстрації на будь-якій платформі чи при оформленні замовлення. Юні користувачі не завжди можуть відокремити підозрілі сайти від безпечних. Вихід — попросити дитину кожного разу перед заповненням подібної форми порадитися зі старшими.

це перше, що потрібно внести при реєстрації на будь-якій платформі чи при оформленні замовлення. Юні користувачі не завжди можуть відокремити підозрілі сайти від безпечних. Вихід — попросити дитину кожного разу перед заповненням подібної форми порадитися зі старшими. Платіжні дані: якщо в дитини вже є своя платіжна картка, нагадайте, що ділитися її номером, пін-кодом, CVV чи іншими платіжними даними небезпечно. Також краще застерегти дитину від фейкових сайтів для покупок: домовтесь, що кожне рішення про придбання товару чи послуги в інтернеті буде спільним.

якщо в дитини вже є своя платіжна картка, нагадайте, що ділитися її номером, пін-кодом, CVV чи іншими платіжними даними небезпечно. Також краще застерегти дитину від фейкових сайтів для покупок: домовтесь, що кожне рішення про придбання товару чи послуги в інтернеті буде спільним. Локація: якщо ділитися своїм місцезнаходженням з батьками, родичами, опікунами — звичний захід безпеки, то розповідати про свою геолокацію чи плани переміщення незнайомцям небезпечно.

якщо ділитися своїм місцезнаходженням з батьками, родичами, опікунами — звичний захід безпеки, то розповідати про свою геолокацію чи плани переміщення незнайомцям небезпечно. Паролі та кодові слова: нікому та ніколи не передавайте ці дані.

Особливості підліткового Viber-акаунту

13 років – мінімальний вік для початку користування Viber. З його досягненням та до 16 років командою месенджера встановлюється найвищий рівень безпеки для акаунта користувача. Його не треба вмикати, адже цей режим працює за замовчуванням.

Завдяки підвищеній безпеці ім’я та фото профілю дитини не відображаються у чат-ботах. Також не поширюються дані про місцезнаходження: Viber ніколи не збирає точні дані про місцезнаходження, якщо тільки користувач не увімкнув параметр “Дозволити служби точної геолокації” у налаштуваннях. А для користувачів до 16 років неможливо увімкнути цей параметр.

Налаштування приватності, які варто увімкнути задля безпеки дитини в месенджері

Можливість перегляду і керування запитами від невідомих користувачів. Так дитина не отримає повідомлень від незнайомих контактів. Вони відображатимуться в окремій папці, яку, за бажанням, можуть чистити чи переглядати дорослі:

Як увімкнути: натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" справа внизу → "Параметри" → "Конфіденційність" → Поставте прапорець навпроти "Запити на повідомлення".

Встановлення правил на додавання дитини в групи. Це дозволяє додавати підлітка у групи лише обраному списку контактів.

Як налаштувати: "Параметри" → "Конфіденційність" → "Налаштування додавання в групи".

Встановлення двоетапної аутентифікації. Це дозволить підтвердити особу користувача при реєстрації нового пристрою, тож ніхто не зможе отримати доступ до приватної інформації.

Як налаштувати: "Параметри" → "Конфіденційність" → "Двоетапна перевірка" → Введіть 6-значний PIN-код → Натисніть Далі → Введіть PIN-код ще раз → Натисніть Далі → На сторінці підтвердження електронної пошти відобразиться адреса електронної пошти, прив'язана до облікового запису Viber (Натисніть Далі, щоб завершити встановлення двоетапної перевірки / Або введіть адресу електронної пошти, якщо вона не прив'язана або ви хочете використовувати іншу) → Ви отримаєте електронний лист із проханням підтвердити адресу електронної пошти для завершення встановлення двоетапної перевірки.

Якщо дитина скаржиться на окремі контакти в групових чи приватних чатах, варто розповісти їй про можливість блокування таких користувачів або допомогти з цим самостійно.

Як заблокувати номер телефону: відкрийте Viber на телефоні → натисніть Чати → оберіть чат → натисніть значок інформації (Android) або назву чату (iOS) угорі екрана → перейдіть у розділ "Інформація" → натисніть "Заблокувати". Як заблокувати контакт у груповому чаті: відкрийте Viber на телефоні → натисніть Чати → відкрийте груповий чат і перейдіть у розділ "Інформація" → натисніть на контакт, який ви хочете заблокувати → натисніть "Ще" → виберіть "Заблокувати".

Варто наголосити, що навіть без ввімкнення додаткових налаштувань, юні користувачі Vibet убезпечені від неприйнятного контенту — це передбачено Політикою прийнятного користування додатком. У Viber заборонено поширення насильства у будь-якій формі, екстремістський, терористичний, порнографічний контент, пропагування незаконної діяльності тощо. Такий контент модерується вручну й видаляється з платформи.

Зверніть увагу, що усі персональні чати та дзвінки за замовчуванням захищені наскрізним шифруванням. Тобто ніхто, включно з командою Viber, не має до них доступу. Ключі шифрування існують лише на пристрої користувача і його співрозмовника.