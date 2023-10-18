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Пошукова система Bing була розроблена Microsoft майже 15 років тому, але весь цей час не оновлювалась і сильно відстала від конкурентів. У лютому цього року компанія почала змінювати її, інтегруючи зі штучним інтелектом. Крім того, представили оновлену версію браузера Edge з вбудованим доступом до чатбота Bing Chat, розробленого на основі нейромережі ChatGPT.

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Щоб покращити роботу цих та інших ШІ-технологій, Microsoft вирішили влаштувати їм своєрідний тест-драйв, запропонувавши винагороду за пошук вразливостей у системах. Найбільш просунутим зломщикам обіцяно пристойну винагороду від 2000 до 15 000 доларів, залежно від серйозності знайденого багу та якості наданого звіту.

Відповідно до запропонованих Microsoft критеріїв, учасники акції повинні представити в письмовому або відеоформаті виявлені й раніше невідомі "важливі" та "критичні" для безпеки вразливості . За баги помірного та низького рівня компанія не платитиме.

. За баги помірного та низького рівня компанія не платитиме. Наприклад, потрібно спровокувати Bing AI генерувати в чаті непристойні та навіть образливі відповіді, що порушують вимоги компанії.

Безумовним досягненням стане доступ до закритої інформації, пов'язаної з даними машинного навчання Bing AI, процесом прийняття рішень або конфіденційною інформацією про користувачів.

Також заплатять, якщо ви зможете змінити роботу ШІ так, щоб це поширювалося не лише на ваш із ним діалог, а й на всі інші бесіди з користувачами.

У конкурсі також тестуватимуть інтеграцію Bing з Microsoft Start Application та Skype.