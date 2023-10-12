Що відомо

У новій серії DDoS-атак використовувалася нова техніка Rapid Reset, заснована на мультиплексуванні потоків – найважливішій функції протоколу HTTP/2. Інтенсивність атаки досягала значення в 398 мільйонів запитів на секунду, тоді як минулорічний рекорд Google становив порівняно незначні 46 мільйонів запитів на секунду.

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Для порівняння, протягом цієї двохвилинної атаки генерувалося більше запитів, ніж було прочитано статей Вікіпедії за весь вересень 2023 року.

Остання хвиля атак почалася наприкінці серпня і триває донині — вона націлена на найбільших постачальників інфраструктурних ресурсів, включно з сервісами Google, мережею Google Cloud і клієнтами Google.

Компанії вдалося зберегти сервіси в робочому стані завдяки глобальній інфраструктурі розподілу навантаження. Google скоординувала зусилля з галузевими партнерами, що допомогло встановити механізми атак і спільними зусиллями розробити заходи щодо пом'якшення наслідків.

Під час відбиття DDoS-атаки дослідники Google виявили вразливість CVE-2023-44487 у протоколі HTTP/2, тож жертвами таких атак можуть стати всі, хто використовує цю технологію. Саме з допомогою цього недоліку системи вдалося генерувати стільки запитів за короткий час. Уразливості присвоїли рейтинг 7,5 бала з 10 можливих. Спеціалісти компанії знають, як їй протистояти і вже розробили перелік рекомендацій, але кажуть, що ці дії потребують "значних інвестицій в інфраструктуру".