Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що незабаром американському бізнесмену доведеться відповісти за свої зухвалі витівки.

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Причини зухвальства Маска

Після суттєвої допомоги ЗСУ на початку війни, найбагатша людина планети, на великий подив українців, почала поступово перетворюватися на рупор російської пропаганди. І причини для цього є досить неочевидними.

В Ілона Маска все в порядку з грошима, тому підкупити його важко. Однак, знаючи його психологію, можна дуже розумно впливати на амбіції цього бізнесмена,

– переконаний політтехнолог.

Маск намагається постійно вдавати з себе надлюдину, що перевищує інших у своєму інтелекті. І саме з цим самолюбством найбагатшої людини світу в Росії чудово виходить працювати.

Про це дуже промовисто свідчить гучний скандал із вимкненням "Старлінків" над окупованим Кримом в момент проведення операції Сил оборони. Опальний бізнесмен прийняв рішення перешкодити українській операції після того, як російський посол набрехав йому про те, що у відповідь Росія завдасть ядерного удару.

Борис Тизенгаузен про витівку Ілона Маска: дивіться відео

Якими можуть бути наслідки

Цим та низкою подібних витівок Ілон Маск може "закопати" свою бізнес-імперію. Справа в тому, що вона надзвичайно прив’язана до його персони, і практично після кожного скандалу за його участі акції його компаній падають.

До теми: раніше акції компанії Tesla постраждали через те, що мільярдер покурив канабіс у прямому ефірі. Збитки для його підприємства, що виробляє електромобілі, сягнули 15 млрд доларів, а його акції знецінились на 8%.

Кожен такий скандал розкриває нові рівні глупоти Ілона Маска. Не виключено, що незабаром його висловлювання спровокують відповідні розслідування – і в певний момент, коли він перейде останню червону лінію, наслідки для його бізнесу будуть дуже болючими.

Подробиці скандалів за участі Маска