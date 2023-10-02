Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він переконаний, що незабаром американському бізнесмену доведеться відповісти за свої зухвалі витівки.
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Причини зухвальства Маска
Після суттєвої допомоги ЗСУ на початку війни, найбагатша людина планети, на великий подив українців, почала поступово перетворюватися на рупор російської пропаганди. І причини для цього є досить неочевидними.
В Ілона Маска все в порядку з грошима, тому підкупити його важко. Однак, знаючи його психологію, можна дуже розумно впливати на амбіції цього бізнесмена,
– переконаний політтехнолог.
Маск намагається постійно вдавати з себе надлюдину, що перевищує інших у своєму інтелекті. І саме з цим самолюбством найбагатшої людини світу в Росії чудово виходить працювати.
Про це дуже промовисто свідчить гучний скандал із вимкненням "Старлінків" над окупованим Кримом в момент проведення операції Сил оборони. Опальний бізнесмен прийняв рішення перешкодити українській операції після того, як російський посол набрехав йому про те, що у відповідь Росія завдасть ядерного удару.
Борис Тизенгаузен про витівку Ілона Маска: дивіться відео
Якими можуть бути наслідки
Цим та низкою подібних витівок Ілон Маск може "закопати" свою бізнес-імперію. Справа в тому, що вона надзвичайно прив’язана до його персони, і практично після кожного скандалу за його участі акції його компаній падають.
Кожен такий скандал розкриває нові рівні глупоти Ілона Маска. Не виключено, що незабаром його висловлювання спровокують відповідні розслідування – і в певний момент, коли він перейде останню червону лінію, наслідки для його бізнесу будуть дуже болючими.
Подробиці скандалів за участі Маска
- 2 жовтня американський мультимільярдер опублікував на своєму твітер-акаунті мем із Володимиром Зеленським. На цьому школяр зі згенерованим обличчям президента України сидить за партою в напруженні. Підпис Маска до жарту: "коли минуло п'ять хвилин і ти не просив про мільярд доларів допомоги",
- На це українці відповіли аналогічним мемом, у якому вставили обличчя Маска у аналогічний шаблон, змінивши підпис на "коли минуло 5 хвилин і ти не поширив (меседж) російської пропаганди".
- Раніше опальний бізнесмен також відзначався неоднозначною позицією щодо Криму, називавши його "ісконно русской територієй". Звичайно ж у США вій його слів відхрестилися, а сам мільярдер вчергове втратив свої гроші через необдумані слова.