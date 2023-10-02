Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что вскоре американскому бизнесмену придется ответить за свои дерзкие выходки.

Смотрите также Китай создает препятствия для экспорта дронов в Украину, – NYT

Причины дерзости Маска

После существенной помощи ВСУ в начале войны, самый богатый человек планеты, к большому удивлению украинцев, начал постепенно превращаться в рупор российской пропаганды. И причины для этого достаточно неочевидны.

У Илона Маска все в порядке с деньгами, поэтому подкупить его тяжело. Однако, зная его психологию, можно очень грамотно влиять на амбиции этого бизнесмена,

– убежден политтехнолог.

Маск старается постоянно изображать сверхчеловека, что превышает других в своем интеллекте. И именно с этим самолюбием самого богатого человека мира у России отлично получается работать.

Об этом очень красноречиво свидетельствует громкий скандал с выключением "Старлинков" над оккупированным Крымом в момент проведения операции Сил обороны. Опальный бизнесмен принял решение помешать украинской операции после того, как российский посол наврал ему о том, что в ответ Россия нанесет ядерный удар.

Борис Тизенгаузен о проделке Илона Маска: смотрите видео

Какими могут быть последствия

Этим и рядом подобных проделок Илон Маск может "закопать" свою бизнес-империю. Дело в том, что она чрезвычайно привязана к его персоне, и практически после каждого скандала с его участием акции его компаний падают.

По теме: ранее акции компании Tesla пострадали из-за того, что миллиардер покурил каннабис в прямом эфире. Ущерб для его предприятия, производящего электромобили, достиг 15 млрд долларов, а его акции обесценились на 8%.

Каждый такой скандал раскрывает новые уровни глупости Илона Маска. Не исключено, что вскоре его высказывания спровоцируют соответствующие расследования – и в определенный момент, когда он перейдет последнюю красную линию, последствия для его бизнеса будут очень болезненными.

Подробности скандалов с участием Маска