Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что вскоре американскому бизнесмену придется ответить за свои дерзкие выходки.
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Причины дерзости Маска
После существенной помощи ВСУ в начале войны, самый богатый человек планеты, к большому удивлению украинцев, начал постепенно превращаться в рупор российской пропаганды. И причины для этого достаточно неочевидны.
У Илона Маска все в порядке с деньгами, поэтому подкупить его тяжело. Однако, зная его психологию, можно очень грамотно влиять на амбиции этого бизнесмена,
– убежден политтехнолог.
Маск старается постоянно изображать сверхчеловека, что превышает других в своем интеллекте. И именно с этим самолюбием самого богатого человека мира у России отлично получается работать.
Об этом очень красноречиво свидетельствует громкий скандал с выключением "Старлинков" над оккупированным Крымом в момент проведения операции Сил обороны. Опальный бизнесмен принял решение помешать украинской операции после того, как российский посол наврал ему о том, что в ответ Россия нанесет ядерный удар.
Борис Тизенгаузен о проделке Илона Маска: смотрите видео
Какими могут быть последствия
Этим и рядом подобных проделок Илон Маск может "закопать" свою бизнес-империю. Дело в том, что она чрезвычайно привязана к его персоне, и практически после каждого скандала с его участием акции его компаний падают.
Каждый такой скандал раскрывает новые уровни глупости Илона Маска. Не исключено, что вскоре его высказывания спровоцируют соответствующие расследования – и в определенный момент, когда он перейдет последнюю красную линию, последствия для его бизнеса будут очень болезненными.
Подробности скандалов с участием Маска
- 2 октября американский мультимиллиардер опубликовал на своем твиттер-аккаунте мем с Владимиром Зеленским. На этом школьник со сгенерированным лицом президента сидит за партой в напряжении. Подпись Маска до шутки: "когда прошло пять минут и ты не просил о миллиарде долларов помощи",
- На это украинцы ответили аналогичным мемом, в котором вставили лицо Маска в аналогичный шаблон, изменив подпись "когда прошло 5 минут и ты не распространил (месседж) российской пропаганды".
- Ранее опальный бизнесмен также отличался неоднозначной позицией по отношению к Крыму, называв его "исконно русской территорией". Конечно же в США ресничек его слов открестились, а сам миллиардер в очередной раз потерял свои деньги из-за необдуманных слов.