Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США не собираются говорить об Украине без Украины.

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Она подчеркнула, что исключительно украинский народ имеет право решать, что делать с оккупированным Крымом и как завершать войну, которую начала Россия.

Мы не будем говорить об Украине без Украины. Это их решение, когда речь идет о любой дипломатии или переговорах по этому поводу. И потому я оставляю это украинскому народу,

– подчеркнула Жан-Пьер.

Но США, по ее словам, стоят бок о бок с украинцами, когда мы боремся за свой суверенитет.

"И это решение относительно их суверенитета, свободы, демократии будет приниматься вместе с ними", — подчеркнула представитель Белого дома.

Что известно о твите Илона Маска и как на него отреагировала Украина

На днях миллиардер и изобретатель Илон Маск, кроме отказа от Крыма, предложил украинцам провести повторно "референдумы" в Запорожье, Донецкой, Луганской и Херсонской областях, чтобы люди ответили, действительно ли они хотят жить в России.

На скандальный твит отреагировал Владимир Зеленский: "Какой Илон Маск вам нравится больше? Поддерживающий Украину или поддерживающий Россию". Маск ответил президенту, что все еще очень поддерживает Украину.

Любопытно! Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что хоть SpaceX заявляет о благотворительности для Украины и предоставлении терминалов Starlink, но за это платят США и ряд других стран.

Как сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, твиты Илона Маска хоть и вызвали волну "хейта", были и эффективны для Украины. Благодаря им наше государство смогло объяснить свои позиции тем людям, которые вообще не интересовались политикой.

Между тем, украинцы меньше чем за сутки собрали более 2 миллионов гривен на учебник по истории для Маска. О завершении сбора средств на книгу для Маска сообщил шоумен и волонтер Сергей Притула. Остаток от денег на учебник используют на нужды украинских защитников.