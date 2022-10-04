Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что означают твиты Илона Маска.

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Маск помогал и помогает Украине

Подоляк отметил, что Маск действительно помогал и помогает Украине. Старлинки обеспечивают нам постоянную связь на определенных территориях. То есть действия Маска говорят сами за себя. Своими твитами Маск позволил зайти нам в определенные социальные аудитории, которые на Западе являются сторонниками господина Маска, но не разбираются в политике. Это очень большая аудитория.

Она не понимала, что такое переговоры, что такое Украина с точки зрения защиты территорий, что такое международное право. Маск своими постами позволил нам зайти в эту тему и эффективно поработать с аудиториями. Доказать им, что позиция Украины правовая, цивилизационная и касается тех ценностей, которые они разделяют,

– заметил советник руководителя Офиса Президента Украины.

Он добавил, что это позволило повысить вес Украины как прогрессивного государства, которое должно выиграть эту войну, потому что это важно в том числе и для этих аудиторий. Туда трудно было попасть, однако теперь мы и этим людям рассказали, почему никакие "референдумы", в частности, под эгидой России ни в Крыму, ни в Мариуполе и т.п. – невозможны.

Подоляк прокомментировал, чем были эффективны твиты Илона Маска: смотрите видео

Украина и украинцы сильно поработали

Советник руководителя Офиса Президента Украины продолжил, что стоит похвалить всех активно откликавшихся на это украинцев. Мы эффектно проработали возможность, которая перед нами открылась. Мы смогли донести свою позицию и затянуть на свою сторону еще больше людей.

"Чтобы они понимали, что именно происходит в Украине и как это важно именно в интерпретации украинского народа", – подчеркнул Подоляк.

Твиты Илона Маска: коротко