Скорее всего, именно этот псевдодипломат заставил Маска отдать указание ограничить доступ Украины к системам Starlink, чтобы "избежать эскалации", ударов по флоту России и "ядерной войны". В то же время недавние атаки на корабли оккупантов свидетельствуют, что это были всего лишь пустые угрозы со стороны Москвы.

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Маск боялся ядерной войны

Собственно, в ночь на 13 сентября в Крыму было неспокойно. Впоследствии Главное управление разведки подтвердило поражение российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля. Очевидно, речь идет о "Минске".

Атака была не только примером способности Украины наносить удары по России глубоко по линии фронта. Она также она разоблачила лживость причин боязни основателя SpaceX Илона Маска относительно подобного украинского удара в прошлом году,

– написали в издании Business Insider.

Биограф Маска в книге о предпринимателе констатировал: когда бизнесмен узнал, что спутники Starlink Украина использует для управления беспилотниками, он поговорил по телефону с официальными лицами, в том числе с послом России в США Анатолием Антоновым.

"Антонов убедил Маска, что нападение на Севастополь повлечет за собой ядерный ответ со стороны России в соответствии с военной доктриной государства… Это, среди прочего, история о страхе, насажденном и пропагандируемом россиянами", – говорится в материале.

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Вспомним напоследок, что в работе систем Starlink произошел масштабный сбой через полчаса после того, как Украина атаковали российский флот в ночь на 13 сентября. Однако связаны ли эти события между собой – неизвестно.