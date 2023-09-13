Маск говорит, что ждал одобрения от Байдена

На технологической конференции All-In Summit в Лос-Анджелесе, комментируя информацию о срыве планируемой ВСУ атаки на российский флот в прошлом году, Маск заверил, что если бы получил "зеленый свет" от президента США на подключение Starlink в Крыму, то сделал бы это.

Смотрите также Сенат США потребовал расследовать манипуляцию Маска из Starlink в Украине

"Когда это произошло, регион Крыма был отключен. А причиной тому были санкции США против России", – заявил Маск.

По его словам, из-за санкций против России у компании не было специального разрешения от правительства США на подключение региона Крыма к Starlink.

Новый сбой в работе Starlink

В работе Starlink сегодня ночью тоже зафиксировали масштабный сбой. Это произошло как раз во время ударов по оккупированному Севастополю. Это отследил мониторинговый сервис NetBlocks.

Подтверждено: сетевые данные в реальном времени показывают, что спутниковая интернет-платформа SpaceX Starlink сейчас переживает международный сбой; причина неизвестна,

– говорится в сообщении.

Позже стало известно, что сбой в Starlink произошел в момент атаки на оккупированный россиянами Севастополь.

️ Confirmed: Real-time network data show SpaceX Starlink satellite internet platform is currently experiencing an international outage; reason unknown. ️ #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1 — NetBlocks (@netblocks) September 13, 2023

Справка. В ВСУ подтвердили, что ударили по кораблям россиян и портовой инфраструктуре окупантов в Корабельной бухте Севастополя. В результате атаки повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".

Что известно об отключении Starlink