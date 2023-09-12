Сенат США должен провести расследование по SpaceX. Это обусловлено тем, что Илон Маск признал, блокировка спутниковой сети Starlink в Украине при атаке на российские военные корабли у побережья Крыма.
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У Маска запланирована закрытая встреча с сенаторами
Ожидается, что Илон Маск, генеральный директор SpaceX будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии 13 сентября.
Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером,
– заявила демократ из Массачусетса.
Кроме того, в Сенате США хотят, чтобы министерство обороны изучило свои контрактные отношения с компанией Маска.
Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также заявил, что он озабочен, ведь обычно правительства контролируют спутники, а президенты решают, что с ними делать.
По его словам, то, что компания Маска снизила цену доступа в космос, свидетельствует о положительных изменениях, но там не могут иметь права последнего слова, когда говорится о национальной безопасности.
Илон Маск блокировал Starlink в Украине
- СМИ утверждают, что Илон Маск тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы сорвать атаку Украины на российский флот. В Главном управлении разведки констатировали, что эту информацию нужно еще проверить. В четверг, 7 сентября, издание CNN со ссылкой на книгу об американском миллиардере сообщило, что Маск мог помешать атаке на Черноморский флот враждебного для нас государства. Это прокомментировал представитель ГУР Вадим Скибицкий.
- По словам представителя украинской разведки, понятно, что наше государство на официальном уровне не будет обвинять Илона Маска в подыгрыше России, пока не проверит соответствующие факты.
- Кроме того, он подчеркнул, что Россия проводит мощную кампанию, чтобы искажать определенную информацию и закреплять в мировом сообществе те месседжи, которые, прежде всего, выгодны ей. В то же время, как отметил Скибицкий, из Starlink у украинских бойцов действительно было несколько проблем. Однако они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.