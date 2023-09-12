Сенат США має провести розслідування щодо SpaceX. Це обумовлено тим, що Ілон Маск визнав блокування супутникової мережі Starlink в Україні під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.
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У Маска запланована закрита зустріч із сенаторами
Очікується, що Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі із сенаторами в Капітолії 13 вересня.
Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером,
– заявила демократка із Массачусетсу.
Крім цього, у Сенаті США хочуть, щоб міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини із компанією Маска.
Джек Рід, демократ із Род-Айленда, також заявив, що він стурбований, адже зазвичай уряди контролюють супутники, а президенти вирішують, що з ними робити.
За його словами, те, що компанія Маска знизила ціну доступу в космос свідчить про позитивні зміни, але там не можуть мати права останнього слова, коли мовиться про національну безпеку.
Ілон Маск блокував Starlink в Україні
- ЗМІ стверджують, що Ілон Маск таємно наказав відключити Starlink над Кримом, аби зірвати атаку України на російський флот. У Головному управлінні розвідки констатували, що цю інформацію потрібно ще перевірити. У четвер, 7 вересня, видання CNN з посиланням на книгу про американського мільярдера повідомило, що Маск міг завадити атаці на Чорноморський флот ворожої для нас держави. Це прокоментував представник ГУР Вадим Скібіцький.
- Зі слів представника української розвідки зрозуміло, що наша держава на офіційному рівні не буде звинувачувати Ілона Маска в підіграванні Росії, допоки не перевірить відповідні факти.
- Окрім того, він наголосив, що Росія проводить потужну кампанію, аби викривлювати певну інформацію та закріплювати у світової спільноти ті меседжі, які насамперед вигідні їй. На це також слід зважати. Водночас, як зазначив Скібіцький, зі Starlink в українських бійців справді було декілька проблем. Однак вони могли виникнути через неправильне застосування цих систем зв'язку.