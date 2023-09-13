Маск каже, що чекав схвалення від Байдена

На технологічній конференції All-In Summit у Лос-Анджелесі, коментуючи інформацію про зрив планованої ЗСУ атаки на російський флот минулого року, Маск запевнив, що якби отримав "зелене світло" від президента США на підключення Starlink у Криму, то зробив би це.

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"Коли це сталося, регіон Криму був вимкнений. А причиною тому були санкції США проти Росії", – заявив Маск.

За його словами, через санкції проти Росії компанія не мала спеціального дозволу від уряду США на підключення регіону Криму до Starlink.

Новий збій у роботі Starlink

У роботі Starlink сьогодні вночі теж зафіксували масштабний збій. Це сталося саме під час ударів по окупованому Севастополю. Це відстежив моніторинговий сервіс NetBlocks.

Підтверджено: мережеві дані в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що збій у Starlink стався у момент атаки на окупований росіянами Севастополь.

️ Confirmed: Real-time network data show SpaceX Starlink satellite internet platform is currently experiencing an international outage; reason unknown. ️ #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1 — NetBlocks (@netblocks) September 13, 2023

Довідка. У ЗСУ підтвердили, що вдарили по кораблях росіян та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті Севастополя. Унаслідок атаки пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ".

Що відомо про відключення Starlink