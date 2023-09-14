Биограф Маска, Уолтер Айзексон рассказал о том, что будет в новой книге о выдающемся изобретателе современности. В частности, он отметил, что Илон Маск отказался от контроля над Starlink, поскольку создавал системы для гражданских нужд, а не военных.

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"Почему я в этой войне?"

Заметим, что Айзексон является автором бестселлеров о Стиве Джобсе и Альберте Эйнштейне. Последние два года он следил за Илоном Маском, чтобы выпустить книгу. Во время одного из поздних вечерних разговоров самый богатый бизнесмен задал вопрос о том, почему он причастен к войне.

Я создал Starlink, чтобы люди могли расслабиться, смотреть фильмы Netflix и играть в видеоигры. Я не имел цели создать что-то, что могло бы вызвать ядерную войну,

– пересказал биограф словами Маска.

Кроме того, он отметил, что предприниматель решил продать и передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink Пентагону.

По моему мнению, это правильно... Он больше не контролирует геозонирование, он больше не контролирует условия использования. Я думаю, это был его способ сказать: "Я должен выйти из этого".

Следует сказать, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные на линии фронта используют Starlink для получения доступа к интернету и нанесения ударов по вражеским целям.

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