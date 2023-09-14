Біограф Маска, Волтер Айзексон розповів проте, що буде в новій книзі про видатного винахідника сучасності. З-поміж іншого, він зазначив, що Ілон Маск відмовився від контролю над Starlink, оскільки створював системи для цивільних потреб, а не воєнних.

Дивіться також У роботі Starlink стався масштабний збій: знову під час атаки по Севастополю

"Чому я в цій війні?"

Зауважимо, що Айзексон є автором бестселерів про Стіва Джобса та Альберта Ейнштейна. Останні два роки він стежив за Ілоном Маском, аби випустити книгу. Під час однієї з пізніх вечірніх розмов найбагатший бізнесмен поставив запитання про те, чому він дотичний до війни.

Я створив Starlink, щоб люди могли розслабитися, дивитися фільми Netflix і грати у відеоігри. Я не мав на меті створити щось, що могло б спричинити ядерну війну,

– переповів біограф словами Маска.

Окрім того, він зазначив, що підприємець вирішив продати та передати повний контроль над певною кількістю обладнання Starlink Пентагону.

На мою думку, це є правильним... Він більше не контролює геозонування, він більше не контролює умови використання. Я думаю, це був його спосіб сказати: "Я повинен вийти з цього".

Слід сказати, що від початку повномасштабного вторгнення українські військові на лінії фронту використовують Starlink для отримання доступу до інтернету та завдання ударів по ворожих цілях.

Айзексон про Маска та його докори сумління: дивіться відео The WP

Маск у центрі скандалу