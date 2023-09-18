Ранее Илон Маск неоднократно публиковал циничные посты о войне на Украине и даже предлагал "мирный план". А его политика по соцсети Х, ранее известной как Twitter, способствовала распространению российской пропаганды.

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Реакция Маска на наступление ВСУ

Американский экономист и бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети Х публиковал карту украинского контрнаступления от ISW. Он акцентировал на том, что Украина теряет множество военных для освобождения земель, которые даже не видно на карте. А контрнаступление экономист вообще назвал "расхваленным".

Украинские территориальные достижения в результате их расхваленного контрнаступления (выделено синим) настолько скудны, что их едва видны на карте,

– говорилось в посту Сакса.

Илон Макс присоединился к обсуждению и перепостил на собственную страницу пророссийского тезиса о медленном контрнаступлении. Он добавил краткий, но циничный комментарий: "Так много смертей за такой мизер".

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