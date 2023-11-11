Скандальное заявление Маск выдал в подкасте Лекса Фридмана. Миллиардер ответил на вопрос, нужно ли начинать переговоры между Украиной и Россией, пишет 24 Канал.
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Маск сделал скандальное заявление о переговорах между Киевом и Москвой
Зеленскому не нужно отправлять насмерть в этой войне цвет украинской нации. Я думаю, что он должен лично встретиться с Путиным,
– заявил Маск.
Миллиардер также решил "посочувствовать" российским оккупантам, как и украинским защитникам.
"Они не просились на передовую, они просто вынуждены там быть. Я думаю, что большинство из них не имеют ненависти к другой стороне. Сюда подходит старая поговорка времен Первой мировой войны: "Молодые ребята, не знающие друг друга, убивают друг друга от имени старых мужчин, знающих друг друга. Какой в этом смысл?", – сказал Маск.
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Последние заявления о вероятности переговоров с Россией
- Владимир Зеленский недавно комментировал слухи о возможности переговоров с Россией. Президент Украины заявил, что на него никто не давит по поводу переговоров, никто не заставляет говорить с Россией.
- В США также отрицали вероятность переговоров с Кремлем. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заверил, что любые вопросы мирных переговоров не могут обсуждать без Украины.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что при президенте Владимире Зеленском никакого "Минска-3" не будет. То есть переговоры с Россией не обсуждаются ни в одном формате. Чиновник также отметил, что тему переговоров систематически "подбрасывают" сами россияне. К сожалению, ее подхватывают зарубежные и даже украинские СМИ.