Скандальное заявление Маск выдал в подкасте Лекса Фридмана. Миллиардер ответил на вопрос, нужно ли начинать переговоры между Украиной и Россией, пишет 24 Канал.

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Маск сделал скандальное заявление о переговорах между Киевом и Москвой

Зеленскому не нужно отправлять насмерть в этой войне цвет украинской нации. Я думаю, что он должен лично встретиться с Путиным,

– заявил Маск.

Миллиардер также решил "посочувствовать" российским оккупантам, как и украинским защитникам.

"Они не просились на передовую, они просто вынуждены там быть. Я думаю, что большинство из них не имеют ненависти к другой стороне. Сюда подходит старая поговорка времен Первой мировой войны: "Молодые ребята, не знающие друг друга, убивают друг друга от имени старых мужчин, знающих друг друга. Какой в этом смысл?", – сказал Маск.

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