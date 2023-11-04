Владимир Зеленский признался, что не знает, кто и для чего публикует в медийном пространстве слухи о том, что США и ЕС якобы пытаются склонить Украину к переговорам с Россией. Об этом он сказал в субботу, 2 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Читайте такую Ведет ли Украина переговоры с Россией за "запертой дверью": Кулеба дал четкий ответ
Зеленский расставил все точки над "i"
Зеленский опроверг слухи о якобы давлении на Украину со стороны США и ЕС, в том числе и на "Рамштайне", с целью заставить наше государство разговаривать со страной-агрессором в том или ином виде.
Я вам отвечу очень откровенно. Все знают, что мое отношение совпадает с отношением украинского общества. И потому никто не давит на меня сегодня,
– подчеркнул президент Украины.
Глава государства признался, что сначала давление было. По его словам, с начала полномасштабного вторжения государства-террориста и до войны "все это было". Однако сегодня никто из лидеров США, ЕС и других партнеров не давит на Украину, "чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали". Зеленский добавил, что такого не будет.
Что говорят эксперты о переговорах с Россией
- Политолог Андрей Вигиринский в разговоре с 24 Каналом призвал украинцев считаться только с позицией официальных лиц на фоне информационного давления со стороны международной прессы. Он отметил, что никто не увидит сейчас за одним столом Владимира Путина и Владимира Зеленского.
- В то же время, эксперт отметил, что официальная позиция может измениться под влиянием различных факторов – от ситуации на фронте до западных партнеров. По его словам, переговорная позиция должна формироваться на основе тех средств, которые у нас есть.
- Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус недавно заявил, что Кремль пытается дожать переговоры. Поэтому он указал на необходимость объяснять партнерам, почему переговоры со страной-агрессором невозможны.
- Как недавно объяснял российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, Россия пытается склонить Украину к переговорам, чтобы закрепиться на временно оккупированных ею территориях нашего государства. Он также опроверг кремлевский вброс о том, что Америка якобы утратила интерес к нам.