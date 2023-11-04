Володимир Зеленський зізнався, що не знає, хто та для чого публікує в медійному просторі чутки про те, що США та ЄС нібито намагаються схилити Україну до перемовин з Росією. Про це він сказав у суботу, 2 листопада, на пресконференції за підсумками зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Зеленський розставив всі крапки над "і"

Зеленський спростував чутки про нібито тиск на Україну з боку США та ЄС, зокрема і на "Рамштайні", з метою змусити нашу державу розмовляти з країною-агресоркою у тому чи іншому вигляді.

Я вам відповім дуже відверто. Всі знають, що моє відношення співпадає з відношенням українського суспільства. І тому ніхто не тисне на мене сьогодні,

– наголосив президент України.

Голова держави зізнався, що спочатку тиск був. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення держави-терориста та до війни "все це було". Однак сьогодні ніхто з лідерів США, ЄС та інших партнерів не тисне на Україну, "щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали". Зеленський додав, що не буде такого.

Що кажуть експерти про перемовини з Росією