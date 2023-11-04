Перші перемовини з Росією відбулися на початку повномасштабного вторгнення у Білорусі. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зазначив 24 Каналу, що тоді Владімір Путін очікував швидку капітуляцію України.
Не пропустіть Чи переглядали у Зеленського стратегію й помилки під час війни: Данілов зробив заяву
Як Росія намагається дотиснути перемовини
Однак цього не сталося й перемовини перейшли на нейтральний майданчик у Стамбул. Уже там були абсолютно інші теми. Росія почала грати в гру ніби окупанти відійшли від Києва. Хоча насправді саме Сили оборони відкинули ворога від української столиці.
Наразі Кремль розуміє, що певний тиск Заходу на Київ таки є. Адже подекуди люди з інших країн, не можуть зрозуміти, що відбувається насправді, тому можуть закликати Україну сісти за стіл перемовин.
Саме на це давить Росія. Нам потрібно пояснювати, чому перемовини не можливі,
– зауважив консультант Національного інституту стратегічних досліджень.
Люди Януковича намагаються домовитися від імені України
Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що Кремль хоче взяти паузу у війні. Тож намагається через різні шляхи комунікації досягти цього, адже має проблеми на фронті. Зараз існує такий термін "переговори другого треку", у яких нібито з нашого боку громадяни України "представляють" нашу країну.
"До цього "бандформування" входять люди – дипломати наші, які свого часу займалися Будапештським меморандумом, Харківськими угодами. Займалися великою угодою з росіянами, якщо не помиляюся, з 31 травня 1997 року. Ті ж самі люди, вони нікуди не ділися. Там ще в підкріпленні ті люди, які працювали на Януковича, очолювали інститути певних досліджень в нашій країні", – розповів секретар РНБО.
Він наголосив, що статтю за державну зраду ніхто не скасовував. Отже, цим "діячам" слід бути обережнішими.
Переговори з Росією: актуальне
- Під час візиту в Китай російський диктатор Владімір Путін наговорив багато маячні. Зокрема, він вигадав, що українська влада нібито схиляється до вирішення конфлікту шляхом мирних переговорів.
- Нагадаємо, що ще у жовтні 2022 року Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів із Росією.
- Про переговори заговорив і міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу. На тлі цього окупанти активізувалися в районі Авдіївки. Їм треба бодай якась перемога, щоб мати можливість розпочати перемовини з позиції сили.