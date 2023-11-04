Первые переговоры с Россией прошли в начале полномасштабного вторжения в Беларуси. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс отметил 24 Каналу, что тогда Владимир Путин ожидал скорой капитуляции Украины.

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Как Россия пытается дожать переговоры

Однако этого не произошло, и переговоры перешли на нейтральную площадку в Стамбул. Уже там были совсем другие темы. Россия начала играть в игру, будто оккупанты отошли от Киева. Хотя на самом деле именно Силы обороны откинули врага от украинской столицы.

Сейчас Кремль понимает, что определенное давление Запада на Киев все же есть. Ведь иногда люди из других стран не могут понять, что происходит на самом деле, поэтому могут призывать Украину сесть за стол переговоров.

Именно на это давит Россия. Нам нужно объяснять, почему переговоры невозможны,

– заметил консультант Национального института стратегических исследований.

Люди Януковича пытаются договориться от имени Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 Каналу рассказал, что Кремль хочет взять паузу в войне. Поэтому пытается через разные пути коммуникации достичь этого, ведь имеет проблемы на фронте. Сейчас существует такой термин "переговоры второго трека", в которых якобы с нашей стороны граждане Украины представляют нашу страну.

"В это "бандформирование" входят люди – дипломаты наши, которые в свое время занимались Будапештским меморандумом, Харьковскими соглашениями. Занимались большим соглашением с россиянами, если не ошибаюсь, с 31 мая 1997 года. Те же люди, они никуда не делись. Там еще в подкреплении люди, которые работали на Януковича, возглавляли институты определенных исследований в нашей стране", – рассказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что статью за государственную измену никто не отменял. Следовательно, этим "деятелям" следует быть осторожнее.

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