Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также подчеркнул, что Украина в важных военных вопросах не сама – есть партнеры, которые всегда помогают, передает 24 Канал.

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Данилов об ошибках в просчетах

Секретарь СНБО объяснил, что в условиях военного положения все решения принимаются Верховным Главнокомандующим вместе, то есть Владимиром Зеленским вместе с военным руководством. Однако Украина всегда принимает важные моменты с партнерами. Кроме того, на развитие событий влияет и вопрос снабжения оружием.

У нас есть партнеры, с которыми мы согласовываем те или иные вещи. У нас есть надежда на поставку тех или иных вещей. Они иногда задерживаются. Это дает врагу принять определенные решения,

– заявил Данилов.

Комментируя ошибки и просчеты, секретарь СНБО отметил, что это не только наши недостатки. Данилов заявил, что с началом полномасштабной войны слово "санкции" начало довольно громко звучать, но многие страны не соблюдают процедуру.

"Мы точно можем сказать, что в средствах поражения, которые отправляются (россиянами – 24 Канал) на нашу территорию и убивают детей, пожилых людей, гражданское население, находим компоненты, которые там точно не должны находиться с учетом санкций. Это огромная проблема. Ведь не только мы должны быть ответственными, надо, чтобы весь мир был таким, но, к сожалению, наказания для компаний, которые это поставляют, еще не придумали в цивилизованном мире. Я бы считал, что санкции должны быть максимально жесткими для того, чтобы у России не было возможности убивать наших детей", – подчеркнул Данилов.

Данилов о накоплении оружия Россией

Секретарь СНБО заявил, что в последнее время российские военные почти не используют ракеты для ударов по территории Украины. Также враг не атакует объекты критической инфраструктуры. Это может свидетельствовать о подготовке российских захватчиков к атакам в зимний период.

"Он (враг – 24 Канал) сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура", – заявил Данилов.

Он также подчеркнул, что у Украины есть опыт прошлого отопительного сезона, поэтому подготовилась к будущим атакам.

