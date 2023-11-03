Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов. Він також наголосив, що Україна важливих військових питаннях не сама – є партнери, які завжди допомагають, передає 24 Канал.

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Данілов про помилки у прорахунках

Секретар РНБО пояснив, що в умовах воєнного стану всі рішення ухвалюються Верховним Головнокомандувачем разом, тобто Володимиром Зеленським, разом з військовим керівництвом. Проте Україна завжди ухвалює важливі моменти з партнерами. Крім того, на розвиток подій впливає й питання постачання зброї.

У нас є партнери, з якими ми узгоджуємо ті чи інші речі. У нас є надія на постачання тих чи інших речей. Вони інколи затримуються. Це дає ворогу ухвалити певні рішення,

– заявив Данілов.

Коментуючи помилки та прорахунки, секретар РНБО наголосив, що це не лише наші недоліки. Данілов заявив, що з початком повномасштабної війни слово "санкції" почало доволі гучно звучати, але багато країн не дотримуються процедури.

"Ми точно можемо сказати, що у засобах ураження, які відправляються (росіянами – 24 Канал) на нашу територію і вбивають дітей, літніх людей, цивільне населення, знаходимо компоненти, які там точно не мали б знаходитися з урахуванням санкцій. Це величезна проблема. Адже не тільки ми повинні бути відповідальними, треба, щоб увесь світ був таким. Але, на превеликий жаль, покарання для компаній, які це постачають, ще не вигадали у цивілізованому світі. Я б вважав, що санкції мають бути максимально жорсткі для того, щоб Росія не мала спроможності вбивати наших дітей", – підкреслив Данілов.

Данілов про накопичення зброї Росією

Секретар РНБО заявив, що останнім часом російські військові майже не застосовують ракети для ударів по території України. Також ворог не атакує об'єкти критичної інфраструктури. Це може свідчити про підготовку російських загарбників до атак в зимовий період.

"Він (ворог – 24 Канал) зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура", – заявив Данілов.

Він також наголосив, що Україна має досвід минулого опалювального сезону, тому підготувалася до майбутніх атак.

