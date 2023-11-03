Секретар РНБО розповів в ефірі "Радіо Свобода", що Київ розуміє, на що розраховує ворог. Тому Україна готується до ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, пише 24 Канал.

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До чого слід готуватись українцям через ймовірні атаки ворога

Противник останні часом зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури енергетичного сектору. Він зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура,

– заявив Олексій Данілов.

Проте посадовець запевнив, що Україна обов'язково пройде цю зиму. Звісно, вона не буде простою, адже це зима під час війни.

"Все, що можна робити, робить і держава, і компанії, які несуть за це відповідальність", – запевнив секретар РНБО.

Варто зауважити, що Україна вперше у світі захищатиме деякі елементи об'єктів енергетичної інфраструктури інженерним захистом. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що наша держава робить це вперше у світі. Адже таких рішень захисту від ракет та дронів типу "Шахед-136" наразі у світі немає.

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