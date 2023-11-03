Секретарь СНБО рассказал в эфире "Радио Свобода", что Киев понимает, на что рассчитывает враг. Поэтому Украина готовится к вражеским атакам на энергетическую инфраструктуру, пишет 24 Канал.

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К чему следует готовиться украинцам из-за вероятных атак врага

Противник в последнее время уменьшил количество обстрелов критической инфраструктуры энергетического сектора. Он сейчас накапливает вооружение, чтобы нанести нам вред, когда будет зимняя температура,

– заявил Алексей Данилов.

Однако должностное лицо заверило, что Украина обязательно пройдет эту зиму. Конечно, она не будет простой, ведь это зима во время войны.

"Все, что можно делать, делает и государство, и компании, несущие за это ответственность", – заверил секретарь СНБО.

Следует отметить, что Украина впервые в мире будет защищать некоторые элементы объектов энергетической инфраструктуры инженерной защитой. Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что наше государство делает это впервые в мире. Ведь таких решений защиты от ракет и дронов типа "Шахед-136" пока в мире нет.

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