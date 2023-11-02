Наразі росіяни відновлюють свої витрачені запаси, тому виникла певна пауза у ракетних обстрілах. Їм вже це вдалося і цілком можливо, що вони вже готуються до нових атак.

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Зима може бути непроста

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припускає, що росіяни засвоїли урок з тогорічних обстрілів енергетики – зрозуміли, що почали зарано. Коли тепло, українці можуть набагато легше та швидше відновлювати об'єкти.

Минулого року вони не досягти тих цілей, які ставили перед собою. Окупанти прагнули занурити низку великих міст у темряву на тривалий період. Олександр Харченко очікує, що нові атаки почнуться, як тільки стане холодніше.

Я можу лише припустити, що вони хочуть завдати потужніших ударів у той час, коли температура впаде до 0°C або нижче. Але це тільки припущення, я не можу передбачити, як будуть діяти абсолютно божевільні люди,

– пояснює він.

Енергетичний експерт впевнений, що відключення світла, вочевидь, точно будуть. Однак національного блекауту цієї зими скоріш за все вдасться уникнути.

Загроза блекауту: що відомо