Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ГУР Андрій Юсов. Він додав, що всі розуміють спроможності Росії станом на зараз, однак ворог досі небезпечний.

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Ракетний потенціал Росії впав

Російський генерал Суровікін минулого року бездумно та безконтрольно використовував ракетні запаси окупантів. Тоді по Україні могли запустити 100 – 120 ракет, але бажаного ефекту росіяни так і не досягли. Натомість вони навпаки, виснажили свої резерви. Попри це ворог залишається небезпечним

Якщо ми бачимо паузу з використання ракетних озброєнь, паузу в ракетних ударів, то відбувається накопичення. І це накопичення рано чи пізно буде використане, цей арсенал буде використаний,

– наголосив представник ГУР.

Також Юсов розповів, що ворог задля безпеки намагається розосередити своє виробництво – в тому числі й ракетного озброєння. Попередні точки чудово знають українці, тому відкриття нових нічого не означає.

Росіяни підвищили виробництво озброєння, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення. Однак це не означає, що Росія найближчим часом повернеться до тої кількості ракет, що вони мали станом на 24 лютого. Але не варто сподіватися, що ворог припинить атакувати інфраструктуру.

Тиша в масованих атаках