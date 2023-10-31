Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГУР Андрей Юсов. Он добавил, что все понимают возможности России по состоянию на данный момент, однако враг до сих пор опасен.

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Ракетный потенциал России упал

Российский генерал Суровикин в прошлом году бездумно и бесконтрольно использовал ракетные запасы оккупантов. Тогда по Украине могли запустить 100 – 120 ракет, но желаемого эффекта россияне так и не достигли. Вместо этого они наоборот, истощили свои резервы. Несмотря на это, враг остается опасным

Если мы видим паузу с использованием ракетных вооружений, паузу в ракетных ударах, то происходит накопление. И это накопление рано или поздно будет использовано, этот арсенал будет использован,

– подчеркнул представитель ГУР.

Также Юсов рассказал, что враг по безопасности пытается рассредоточить свое производство – в том числе и ракетного вооружения. Предыдущие точки отлично знают украинцы, поэтому открытие новых ничего не означает.

Россияне повысили производство вооружения, если сравнивать с началом полномасштабного вторжения. Однако это не означает, что Россия в ближайшее время вернется к тому количеству ракет, которым они располагали по состоянию на 24 февраля. Но не стоит надеяться, что враг перестанет атаковать инфраструктуру.

Тишина в массированных атаках