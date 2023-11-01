Військовий оглядач Денис Попович сказав 24 Каналу, що вислови Шойгу лягають у загальний пазл, пов'язаний з перемовинами і наступом Росії.

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"Нам дають такі анонси: "сядьмо за стіл перемовин на так званих "реалістичних" умовах". Ідеться про прийняття актуальної позиції на полі бою та укладення "перемир'я", тобто замороження війни", – констатував Попович.

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Далі, у якійсь середньостроковій перспективі, Росія може зібратись із силами і повторити наступальні дії, але вже з вигідніших умов.

Як з цим пов'язана активізація біля Авдіївки

З початку жовтня росіяни посилили наступальні дії по всій лінії зіткнення, зокрема на Авдіївському напрямку. Окупантам потрібна бодай якась перемога, щоб почати перемовини з позиції сили.

"Ця перемога потрібна, щоб отримати відповідний кейс. Мовляв, український наступ розвивається повільно і наразі не досяг поставлених цілей, а от ми оточили Авдіївку", – зазначив Попович.

Зазначимо, що ворог не має значних успіхів біля Авдіївки та продовжує зазнавати там втрат.

Зверніть увагу! Українська влада неодноразово наголошувала, що не проводитиме переговори з Росією, допоки окупанти перебувають на нашій території.

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