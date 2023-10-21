Власне, Шредер, відомий дружбою з Путіним, запевняє, що Київ запрошував його у ролі посередника. Про це він заявив в інтерв'ю.

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Каже, що запрошували бути "посередником"

У 2022 році я отримав запит з України про те, чи можу я бути посередником між Росією та Україною. Питання полягало в тому, чи зможу я передати повідомлення Путіну,

– зазначив Шредер.

Колишній канцлер ФРН також озвучив п'ять пунктів буцімто "мирного плану". Мовляв, він тоді обговорювався і складався з:

відмови членства України в НАТО;

"двомовності" України;

"автономії" Донбасу";

"гарантії безпеки" для України;

переговорів щодо статусу Криму.

"Єдині, хто міг би врегулювати війну щодо України, – це американці. На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умєровим українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони повинні були спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили", – запевнив Шредер.

Він також зазначив, що мав розмову з Умєровим, а також "тет-а-тет з Путіним", Правда, не уточнив, коли, де та в якому статусі.

Але, зрештою, нічого не сталося. Моє враження: нічого не могло статися, тому що все інше було вирішено у Вашингтоні. Це було фатально. Тому що результатом тепер буде те, що Росія буде тісніше пов'язана з Китаєм, чого Захід не повинен хотіти,

– висловлює припущення Шредер.

Журналісти спитали його, чи можна довіряти домовленостям з Москвою. Вона своїм нападом на Україну грубо порушила міжнародне право. На це Шредер запевнив, що Західній Європі "нічого не загрожує". А все тому, що Росія не має можливості перемогти НАТО.

Незалежно від того, хто перебуває при владі, в Росії існує переконання, що Захід хоче розширюватися далі разом з НАТО, а саме на пострадянський простір. Ключові слова: Грузія і Україна. Ніхто на чолі Росії цього не допустить. Цей аналіз небезпеки може бути емоційним, але він реальний для Росії. Захід повинен це розуміти і відповідно йти на компроміси, інакше миру буде важко досягти,

– констатував Шредер.

Звернімо увагу, що Герхарда Шредера критикують за його близькість до російського президента Владіміра Путіна. Не схвалюють цього навіть у Соціал-демократичній партії Німеччини, куди він входить. Попри це, він досі залишається її членом.