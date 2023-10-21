Собственно Шредер, известный дружбой с Путиным, уверяет, что Киев приглашал его в роли посредника. Об этом он заявил в интервью.
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Говорит, что приглашали быть "посредником"
В 2022 году я получил запрос из Украины о том, могу ли я быть посредником между Россией и Украиной. Вопрос состоял в том, смогу ли я передать сообщение Путину,
– отметил Шредер.
Бывший канцлер ФРГ также озвучил пять пунктов якобы "мирного плана". Мол, он тогда обсуждался и состоял из:
- отказа членства Украины в НАТО;
- "двуязычия" Украины;
- "автономии "Донбасса";
- "гарантии безопасности" для Украины;
- переговоров по статусу Крыма.
"Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, – это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили". ", – заверил Шредер.
Он также отметил, что имел разговор с Умеровым, а также "тет-а-тет с Путиным", Правда, не уточнил, когда, где и в каком статусе.
Но, наконец, ничего не произошло. Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное было решено в Вашингтоне. Это было роково. Потому что результатом теперь будет то, что Россия будет теснее связана с Китаем, чего Запад не должен хотеть.
– высказывает предположение Шредер.
Журналисты спросили его, можно ли доверять договоренностям с Москвой. Она своим нападением на Украину грубо нарушила международное право. На это Шрёдер заверил, что Западной Европе "ничего не угрожает". А все потому, что у России нет возможности победить НАТО.
Независимо от того, кто находится у власти, в России существует убеждение, что Запад хочет расширяться дальше вместе с НАТО, а именно на постсоветское пространство. Ключевые слова: Грузия и Украина. Никто во главе России этого не допустит. Этот анализ опасности может быть эмоционален, но он реален для России. Запад должен это понимать и соответственно идти на компромиссы, иначе мира будет трудно достичь,
– констатировал Шредер.
Обратим внимание, что Герхарда Шредера критикуют за его близость с российским президентом Владимиром Путиным. Не одобряют это даже в Социал-демократической партии Германии, куда он входит. Несмотря на это, он все еще остается ее членом.