Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Посадовець вкотре наголосив, що позиція України щодо неможливості мирних перемовин із агресором залишається чинною.

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Нова стратегія Москви щодо перемовин

Росія намагається просувати ідею переговорів. І для цього Кремль використовує лояльних до себе громадян України, які в минулому працювали в його інтересах.

Зараз є такий вираз "переговори другого треку", у яких громадяни України зустрічаються з росіянами нібито від імені нашої держави. Серед них є люди, які свого часу займалися Будапештським меморандумом, займалися Харківськими угодами та працювали на Януковича, очолюючи інститути певних досліджень,

– розповів Данілов.

Попри те, що такі люди не мають жодного права представляти Україну на міжнародних майданчиках, вони співпрацюють з росіянами на публічних зустрічах у нейтральних до Росії країнах. Головним чином – з метою лобіювання "перемир’я" із агресором.

Назвати конкретні прізвища симпатиків Росії секретар РНБО відмовився.

Чи можливі сьогодні перемовини з Росією

Говорячи про можливість переговорів з агресором, потрібно пам’ятати, що їм передуватиме ціла низка юридичних процедур. Зокрема:

президент має схвалити склад переговорної групи й надати їй директиви щодо того, якої позиції на цих переговорах притримуватися;

потрібно скасувати рішення РНБО про заборону перемовин із Росією на час, поки її очолює Владімір Путін.

"Мені важко уявити, хто візьме на себе політичну відповідальність за все те, що скоїла ця мерзота, яка вбила понад 500 українських дітей та продовжує вбивати й калічити наших громадян", – зазначив секретар РНБО.

Олексій Данілов про перемовини з Росією: дивіться відео

Водночас Данілов переконаний, що президент Росії мусить відповісти за скоєні злочини й що покарання за них є неминучим.

Переговори України та Росії: остання інформація