Інцидент стався в мікрорайоні Колонія поблизу готелю Jasmin Guest-House, який росіяни перетворили на свою схованку. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив 24 Каналу, що місцеві мешканці підтвердили вибух автомобіля.
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"Акція ліквідації точно була. Ворог переміщався на "копійці" зеленого кольору. Саме в цьому автомобілі його було підірвано", – зауважив заступник голови Бердянської райради.
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Ранок не з кави
На окупованих територіях росіяни часто живуть у готелях. Бердянський готель Jasmin Guest-Hous не став винятком, адже у ньому також незаконно мешкали окупанти. Залежно від престижності готелів, у них розташовуються особи відповідно статусу. Однак після цього інциденту представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувалися у нове кубло.
За стандартами курортної сфери Jasmin Guest-Hous це друга чи третя лінія,
– зазначив Дудукалов.
Відомо, що серед ліквідованих фсбшників був російський воєнний злочинець, який безжально катував українців. Очевидно, такі ситуації добряче лякають окупантів, які вдерлися на територію України. Так, після підриву автомобіля у Бердянську гауляйтер Запорізької області збільшив комендантську годину з 21:00 до 05:00.
Цей випадок демонструє, що навіть в тилу росіянам треба хвилюватися і не можна розслабитися. Тут на них не чекали. В Україні на них чекає лише смерть,
– мовив заступник голови Бердянської райради.
Днями пропагандист Владімір Рогов бідкався, що ранок на окупованих територіях починається не з кави, а з того, що упав – віджався біля машини та подивився, чи немає вибухівки.
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