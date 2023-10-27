Інцидент стався в мікрорайоні Колонія поблизу готелю Jasmin Guest-House, який росіяни перетворили на свою схованку. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов повідомив 24 Каналу, що місцеві мешканці підтвердили вибух автомобіля.

Читайте також Окупанти заявляють про педофіла у Маріуполі на тлі зникнення дитини: що про це відомо

"Акція ліквідації точно була. Ворог переміщався на "копійці" зеленого кольору. Саме в цьому автомобілі його було підірвано", – зауважив заступник голови Бердянської райради.

Нові деталі підриву агентів фсб у Бердянську: дивіться відео

Ранок не з кави

На окупованих територіях росіяни часто живуть у готелях. Бердянський готель Jasmin Guest-Hous не став винятком, адже у ньому також незаконно мешкали окупанти. Залежно від престижності готелів, у них розташовуються особи відповідно статусу. Однак після цього інциденту представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувалися у нове кубло.

За стандартами курортної сфери Jasmin Guest-Hous це друга чи третя лінія,

– зазначив Дудукалов.

Відомо, що серед ліквідованих фсбшників був російський воєнний злочинець, який безжально катував українців. Очевидно, такі ситуації добряче лякають окупантів, які вдерлися на територію України. Так, після підриву автомобіля у Бердянську гауляйтер Запорізької області збільшив комендантську годину з 21:00 до 05:00.

Цей випадок демонструє, що навіть в тилу росіянам треба хвилюватися і не можна розслабитися. Тут на них не чекали. В Україні на них чекає лише смерть,

– мовив заступник голови Бердянської райради.

Днями пропагандист Владімір Рогов бідкався, що ранок на окупованих територіях починається не з кави, а з того, що упав – віджався біля машини та подивився, чи немає вибухівки.

Більше про ситуацію на окупованих територіях