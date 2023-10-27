Инцидент произошел в микрорайоне Колония возле гостиницы Jasmin Guest-House, которую россияне превратили в свой тайник. Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов сообщил 24 Каналу, что местные жители подтвердили взрыв автомобиля.

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"Акция ликвидации точно была. Враг перемещался на "копейке" зеленого цвета. Именно в этом автомобиле его подорвали", – отметил заместитель председателя Бердянского райсовета.

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Утро не с кофе

На оккупированных территориях россияне часто живут в отелях. Бердянский отель Jasmin Guest-Hous не стал исключением, ведь в нем также незаконно проживали оккупанты. В зависимости от престижности гостиниц, в них располагаются лица в соответствии со статусом. Однако после этого инцидента представители российских спецслужб немедленно покинули гостиницу и перебазировались в новое гнездо.

По стандартам курортной сферы Jasmin Guest-Hous это вторая или третья линия,

– отметил Дудукалов.

Известно, что среди ликвидированных фсбшников был российский военный преступник, безжалостно пытавший украинцев. Очевидно, такие ситуации сильно пугают оккупантов, вторгшихся на территорию Украины. Так, после подрыва автомобиля в Бердянске гауляйтер Запорожской области увеличил комендантский час с 21:00 до 05:00.

Этот случай показывает, что даже в тылу россиянам нужно беспокоиться и нельзя расслабиться. Здесь их не ждали. В Украине их ждет только смерть,

– сказал заместитель председателя Бердянского райсовета.

На днях пропагандист Владимир Рогов жаловался, что утро на оккупированных территориях начинается не с кофе, а с упал – отжался у машины и посмотрел, нет ли взрывчатки.

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