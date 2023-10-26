Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что панические настроения среди россиян на левобережье Херсонщины очень сильны. К примеру, недавно стало известно об исчезновении одного из коллаборантов Геннадия Малюкова в Геническе.

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Россиянам не хватает кадров

Как подчеркнула Вирлич, оккупанты пытаются доверять собственным ставленникам из России или со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Также там начались новые назначения на "должности".

Заменяют коллаборантов на собственных ставленников. Недавно они назначили руководителей трех "министерств". Одна из Геническа, другая – из Донецка. Еще один – россиянин с коррупционным шлейфом. Там большая нехватка кадров. Но они не доверяют присоединившимся к ним коллаборантам в 2022 году. Пытаются заменить их на россиян,

– отметила Вирлыч.

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К примеру, оккупантам буквально не хватает учителей. Многие не пошли на сотрудничество и выехали на подконтрольные Украине территории. Поэтому они ищут людей, которые согласятся промывать мозги школьникам.

Ситуация в Херсонской области: коротко