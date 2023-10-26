Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что панические настроения среди россиян на левобережье Херсонщины очень сильны. К примеру, недавно стало известно об исчезновении одного из коллаборантов Геннадия Малюкова в Геническе.
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Россиянам не хватает кадров
Как подчеркнула Вирлич, оккупанты пытаются доверять собственным ставленникам из России или со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Также там начались новые назначения на "должности".
Заменяют коллаборантов на собственных ставленников. Недавно они назначили руководителей трех "министерств". Одна из Геническа, другая – из Донецка. Еще один – россиянин с коррупционным шлейфом. Там большая нехватка кадров. Но они не доверяют присоединившимся к ним коллаборантам в 2022 году. Пытаются заменить их на россиян,
– отметила Вирлыч.
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К примеру, оккупантам буквально не хватает учителей. Многие не пошли на сотрудничество и выехали на подконтрольные Украине территории. Поэтому они ищут людей, которые согласятся промывать мозги школьникам.
Ситуация в Херсонской области: коротко
- В ночь на 25 октября захватчики атаковали населенные пункты Херсонщины. Они запустили 13 управляемых авиабомб по региону. А 24 октября оккупанты 86 раз обстреливали Херсонщину.
- 23 октября Херсонская ОВА объявила о принудительной эвакуации из некоторых населённых пунктов Херсонщины. Но, к сожалению, уезжать хотят не все.
- Известно, что 15 октября оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре в Херсонской области. Тогда в регионе фиксировались проблемы со связью и интернетом.