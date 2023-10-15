Журналистка 24 Канала Евгения Вирлыч подробнее рассказала о ситуации в Херсонщине, добавив, что россияне начали энергетический террор из Херсонской области. Заметим, утро у херсонцев началось очень громко.

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В Херсоне перебои со связью и интернетом

По словам журналистки, около 10 утра в городе раздались мощные взрывы. Впоследствии исчезло электричество и местами водоснабжение. Впрочем, с первых дней полномасштабного вторжения херсонцы увидели, кто такие россияне, поэтому всегда готовят воду впрок.

Очень быстро исчезает проводной интернет у людей и перебои со связью, потому что все переходят на мобильный, чтобы успокоить родственников. Связь плохая также в городе, трудно связываться,

– сказала Вирлыч.

И добавила, что паники у херсонцев нет. Пока неизвестно о пострадавших и жертвах.

Энергетический террор херсонцев

Вирлыч отметила, местные жители считают, что оккупанты начали энергетический террор из Херсона. Однако ни у кого не возникает удивления. Ведь и херсонцы, и все украинцы готовились к такому развитию событий с наступлением холодов.

У нас становится холодно, как и по всей Украине. Россияне таким образом анонсировали то, что они способны сделать на старте отопительного сезона.

– заметила Евгения Вирлыч.

Отметим, что в 2022 году россияне отступали с правобережной Херсонщины, взорвав все линии электропередач. Кроме того, враг более 8,5 месяца находился в области, поэтому хорошо изучил месторасположение объектов критической инфраструктуры.

Вирлыч о ситуации в Херсонской области: смотреть видео

Как подчеркнула Вирлыч, деоккупированное правобережье уже привыкло к обстрелам, поэтому люди очень быстро приходят в себя и чинят инфраструктуру.

Электричество обновляется быстро и к отопительному сезону область почти готова. Поэтому они злятся,

– подытожила Евгения Вирлыч.

Ситуация в Херсонской области: коротко