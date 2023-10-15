Журналистка 24 Канала Евгения Вирлыч подробнее рассказала о ситуации в Херсонщине, добавив, что россияне начали энергетический террор из Херсонской области. Заметим, утро у херсонцев началось очень громко.
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В Херсоне перебои со связью и интернетом
По словам журналистки, около 10 утра в городе раздались мощные взрывы. Впоследствии исчезло электричество и местами водоснабжение. Впрочем, с первых дней полномасштабного вторжения херсонцы увидели, кто такие россияне, поэтому всегда готовят воду впрок.
Очень быстро исчезает проводной интернет у людей и перебои со связью, потому что все переходят на мобильный, чтобы успокоить родственников. Связь плохая также в городе, трудно связываться,
– сказала Вирлыч.
И добавила, что паники у херсонцев нет. Пока неизвестно о пострадавших и жертвах.
Энергетический террор херсонцев
Вирлыч отметила, местные жители считают, что оккупанты начали энергетический террор из Херсона. Однако ни у кого не возникает удивления. Ведь и херсонцы, и все украинцы готовились к такому развитию событий с наступлением холодов.
У нас становится холодно, как и по всей Украине. Россияне таким образом анонсировали то, что они способны сделать на старте отопительного сезона.
– заметила Евгения Вирлыч.
Отметим, что в 2022 году россияне отступали с правобережной Херсонщины, взорвав все линии электропередач. Кроме того, враг более 8,5 месяца находился в области, поэтому хорошо изучил месторасположение объектов критической инфраструктуры.
Вирлыч о ситуации в Херсонской области: смотреть видео
Как подчеркнула Вирлыч, деоккупированное правобережье уже привыкло к обстрелам, поэтому люди очень быстро приходят в себя и чинят инфраструктуру.
Электричество обновляется быстро и к отопительному сезону область почти готова. Поэтому они злятся,
– подытожила Евгения Вирлыч.
Ситуация в Херсонской области: коротко
- 15 октября оккупанты обстреляли Херсон и Бериславский район. Две управляемые авиабомбы выпустили по пригороду Херсона, еще 11 КАБ выпущены по четырем населенным пунктам Бериславского района.
- По словам главы городской военной администрации Романа Мрочко, в ряде районов Херсона возникли перебои с водоснабжением, электроэнергией и связью.
- Кроме того, из-за утренних обстрелов вокзал в Херсоне переходит на резервное питание. Так как ударной волной повреждены тамбуры 11 вагона поезда №102 Херсон – Киев. Сообщают, что все пассажиры целые.