В эти сутки террор также продолжался. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Почему Россия активизировала сброс авиабомб

По словам Гуменюк, на сегодняшний день враг действительно чувствует преимущество в воздухе. Так, оккупанты активизировали использование авиабомб и за минувшие сутки на Юге было выпущено 30 таких управляемых авиабомб.

Основная масса – по Херсонщине. Также враг активно применяет их в направлении острова Змеиный. В эти сутки также продолжался террор, страдала Бериславщина,

– рассказала спикер.

Гуменюк добавила, что предпочтение враг отдает ночному времени и это еще раз подтверждает террористичность этих атак, когда люди спят.

Оккупанты часто атакуют Украину управляемыми авиабомбами