В эти сутки террор также продолжался. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Почему Россия активизировала сброс авиабомб
По словам Гуменюк, на сегодняшний день враг действительно чувствует преимущество в воздухе. Так, оккупанты активизировали использование авиабомб и за минувшие сутки на Юге было выпущено 30 таких управляемых авиабомб.
Основная масса – по Херсонщине. Также враг активно применяет их в направлении острова Змеиный. В эти сутки также продолжался террор, страдала Бериславщина,
– рассказала спикер.
Гуменюк добавила, что предпочтение враг отдает ночному времени и это еще раз подтверждает террористичность этих атак, когда люди спят.
Оккупанты часто атакуют Украину управляемыми авиабомбами
- Напомним, что 25 сентября российская авиация атаковала Берислав. Оккупанты сбросили на город четыре авиабомба. Погибли 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще два человека – ранены. 55-летний мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
- Также ранее оккупанты нанесли авиаудара по Херсону. Захватчики сбросили на Херсон две управляемые авиабомбы. В результате атаки пострадали шесть человек.
- Кроме того, российская армия атаковала остров Змеиный. При помощи тактической авиации враг сбросил в районе острова две авиабомбы неустановленного образца.