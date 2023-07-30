Об этом 30 июля сообщили в ОК "Юг", информирует 24 Канал. Это уже третья за месяц попытка врага атаковать остров.

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Тактической авиацией в Черном море враг третий раз атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца,

– говорится в сообщении.

Россияне пытались бомбить Змеиный

Также в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что сейчас в Черном море утихает шторм, и это позволяет армии России снова развернуть свои корабельные группировки, преимущественно направленные на сбор разведывательных данных.

"Над Черным морем за прошедшие сутки была активность тактической авиации, и это еще один способ врага обозначить свое господство. Они снова совершили вылазку в сторону острова Змеиный и пытались осуществить его бомбардировку. Зафиксирован подрыв двух авиабомб неизвестного происхождения", – сообщила Гуменюк.

Обратите внимание! Утром 13 июля российская армия атаковала остров Змеиной фугасной авиабомбой.

К слову, по состоянию на утро воскресенья, 30 июля, по данным ОК "Юг", в акватории Черного моря находится 12 единиц вражеских кораблей и еще один – в Азовском море, ракетоносителей нет.

Кроме того, ночью с восточного побережья Азовского моря россияне выпустили ударные беспилотники типа "Шахед" по аграрным предприятиям Херсонщины и Криворожского района Днепропетровщины.