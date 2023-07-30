Про це 30 липня повідомили в ОК "Південь", інформує 24 Канал. Зазначимо, що це уже третя за місяць спроба ворога атакувати острів.

Дивіться також "Де*іли": у розвідці відреагували відомою фразою Лаврова на атаку окупантів на Зміїний

Тактичною авіацією в Чорному морі ворог втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни намагались бомбардувати Зміїний

Також в ефірі телемарафону керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що наразі у Чорному морі вщухає шторм, і це дає змогу армії Росії знову розгорнути свої корабельне угрупування, що переважно спрямовані на збір розвідувальних даних.

"Над Чорним морем минулої доби була активність тактичної авіації, і це ще один спосіб ворога позначити своє панування. Вони знову зробили вилазку в бік острова Зміїний та намагалися здійснити його бомбардування. Зафіксовано підрив двох авіабомб невідомого походження", – повідомила Гуменюк.

Зверніть увагу! Вранці 13 липня російська армія атакувала острів Зміїний фугасною авіабомбою.

До слова, станом на ранок неділі, 30 липня, за даними ОК "Південь", в акваторії Чорного моря перебуває 12 одиниць ворожих кораблів та ще один – в Азовському морі, ракетоносіїв немає.

Окрім того, вночі зі східного узбережжя Азовського моря росіяни випустили ударні безпілотники типу "Шахед" по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини.