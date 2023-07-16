Так, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов процитировал известную фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "де*илах". Об этом он высказался в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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В ГУР процитировали Лаврова из-за атаки оккупантов на Змеиный
Как известно, 13 июля российские террористы сбросили на Змеиный фугасную бомбу. Однако никакой военной целесообразности в этих ударах не было.
Здесь можно только процитировать Лаврова – "де*илы". Никакой военной целесообразности в этих ударах не было. Остров находится под полным контролем Украины. Там не дислоцировалось вооружение и личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинское знамя, россияне видят огромную угрозу для себя,
– сказал Юсов.
Отметим, что Юсов вспомнил известную фразу Лаврова, которую он сказал в 2015 году во время пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Тогда он пробормотал: "Де*илы, бл*дь", но забыл, что сидит возле включенного микрофона.
Какая ситуация на острове Змеиный: последние новости
- Владимир Зеленский в 500-й день полномасштабной войны посетил остров Змеиный. Вместе с руководителем Офиса Президента он почтил Героев, отдавших свою жизнь, защищая остров.
- 13 июля Наталья Гуменюк сообщила, что на рассвете российские оккупанты сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный. Враг нанес удар не только ради террора.
- По словам Гуменюк, вероятнее всего, эти "знаки внимания" связаны с будущим зерновым соглашением.
Напомним, что 30 июня 2022 года Силы обороны освободили остров Змеиный от российских оккупантов.
4 июля на острове высадились украинские военные и вернули на Змеиный украинский флаг. Ночью и утром 7 июля на остров вошла возведенная группа украинских военных. Они осмотрели местность, собрали данные о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.