Так, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов процитировал известную фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "де*илах". Об этом он высказался в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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В ГУР процитировали Лаврова из-за атаки оккупантов на Змеиный

Как известно, 13 июля российские террористы сбросили на Змеиный фугасную бомбу. Однако никакой военной целесообразности в этих ударах не было.

Здесь можно только процитировать Лаврова – "де*илы". Никакой военной целесообразности в этих ударах не было. Остров находится под полным контролем Украины. Там не дислоцировалось вооружение и личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинское знамя, россияне видят огромную угрозу для себя,

– сказал Юсов.

Отметим, что Юсов вспомнил известную фразу Лаврова, которую он сказал в 2015 году во время пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Тогда он пробормотал: "Де*илы, бл*дь", но забыл, что сидит возле включенного микрофона.

Какая ситуация на острове Змеиный: последние новости

Владимир Зеленский в 500-й день полномасштабной войны посетил остров Змеиный. Вместе с руководителем Офиса Президента он почтил Героев, отдавших свою жизнь, защищая остров.

13 июля Наталья Гуменюк сообщила, что на рассвете российские оккупанты сбросили фугасную авиабомбу на остров Змеиный. Враг нанес удар не только ради террора.

По словам Гуменюк, вероятнее всего, эти "знаки внимания" связаны с будущим зерновым соглашением.

Напомним, что 30 июня 2022 года Силы обороны освободили остров Змеиный от российских оккупантов.

4 июля на острове высадились украинские военные и вернули на Змеиный украинский флаг. Ночью и утром 7 июля на остров вошла возведенная группа украинских военных. Они осмотрели местность, собрали данные о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах. Также над Змеиным взвился флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.