Об этом 24 Каналу сказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, российские атаки в этом районе могут быть связаны с зерновым соглашением.

Вашему вниманию Россия хочет контролировать пути, привлеченные к зерновой инициативе, – Гуменюк об обстрелах Юга

"Вероятнее всего, эти "знаки внимания" связаны с будущим зерновым соглашением", – отметила Гуменюк.

Удар по Змеиному связан с "зерновым соглашением": смотрите видео

Как известно, после длительного шантажа со стороны России "зерновое соглашение" было пролонгировано до 18 июля. Дальнейшее функционирование инициативы остается под вопросом.

Россия стремится сорвать "зерновое соглашение"

С начала действия зерновой инициативы россияне постоянно угрожают портовой инфраструктуре Украины.

В частности, ночью 11 июля враг совершил мощную дроновую атаку по Югу Украины. Два беспилотника попали в админздание припортового объекта в Одесской области.

Обратите внимание! Черноморская зерновая инициатива была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Соглашение предусматривает вывоз зерна из трех украинских портов – "Черноморск", "Одесса" и "Южный". Действие инициативы было пролонгировано несколько раз, несмотря на угрозы России ее остановить.

Могут быть новые удары

В Черном и Азовском морях враг держит наготове 12 кораблей, из которых три ракетоносителя. Суммарный залп составляет 18 ракет типа "Калибр".

Поэтому уровень ракетной угрозы остается высоким. Более того, прибыли новые грузы из Ирана, что может свидетельствовать также об угрозе дроновых атак.

"Зерновое соглашение": последние новости